Son Dakika Haberleri: Altındağ'ın Cumhur İttifakı Adayından Altın Projeler

Altındağ'ın Cumhur İttifakı Adayından Altın Projeler

43 dakika önce

Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda yapacağı projeleri açıkladı.

Altındağ'ın Cumhur İttifakı Adayından Altın Projeler, System.String[]
Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda yapacağı projeleri açıkladı.

Ankara'nın büyük ilçelerinden biri olan Altındağ'da 31 Mart seçimleri öncesi Cumhur İttifakı adayı Asım Balcı projelerini anlattı. Ankara'nın kalbinin Altındağ olduğunu belirten Balcı, seçilmesi durumunda yapacağı 70 projeyi 7 başlık altında aktardı. Projelerini, "Altındağ'ın Altın Çağı" adı altında 7 başlıkta toplayan Balcı, "Altındağ'ın yeşil çağı, Altındağ'ın eğitim çağı, Altındağ'ın kültür çağı, Altındağ'ın sosyal çağı, Altındağ'ın aile çağı, Altındağ'ın gençlik ve spor çağı ve Altındağ'ın dijital çağı" başlıklı projelerle daha çok yeşil ve daha çok sosyal, spor aktiviteli, dijital bir çağ olacağını belirtti.

Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısına, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selva Çam, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri ve ilçe başkanları katıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:32 Kaynak: İHA

Asım Balcı, Balcı, Altındağ, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: AK Parti'ye Oy Verirseniz Elleriniz Kırılsın Avrupa Birliği, ABD'nin Otomobil Vergilerine Karşı Misillemeye Hazırlanıyor

Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi Kocasıyla Yasak Aşk Yaşayan Kadına Dakikalarca İşkence Etti, Ölmediğini Görünce Ateşe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 19:15:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altındağ'ın Cumhur İttifakı Adayından Altın Projeler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]