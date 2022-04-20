Altındağ olaylarına neden olan cinayetle ilgili 2 sanığın yargılamasına devam edildi - Son Dakika
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Altındağ olaylarına neden olan cinayetle ilgili 2 sanığın yargılamasına devam edildi

20.04.2022 18:31
Altındağ olaylarına neden olan cinayetle ilgili 2 sanığın yargılamasına devam edildi

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, parkta tartıştığı Emirhan Yalçın'ı (18) bıçaklayarak öldüren, Ali Yasin Ülger'i (18) de yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Suriyeli Yahya Al Abdo (20) ile suça sürüklenen çocuk A.M.A.'nın yargılamasına devam edildi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, parkta tartıştığı Emirhan Yalçın'ı (18) bıçaklayarak öldüren, Ali Yasin Ülger'i (18) de yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Suriyeli Yahya Al Abdo (20) ile suça sürüklenen çocuk A.M.A.'nın yargılamasına devam edildi. Kapalılık kararı verilen duruşmada, A.M.A.'nın suçlamaları kabul etmediği, Yalçın'ı, arkadaşı Yahya Al Abdo'nun bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Öte yandan, yaşanan cinayet sonrası Altındağ ilçesinde birçok olay meydana gelmişti.

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos 2021 akşamı meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. ise çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı. Olay sonrası bölgede toplanan kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine hasar verdi. Cinayetle ilgili Yahya Al Abdo hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ömür boyu ve 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaşı küçük olan Suriyeli A.M.A. hakkında ise Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı bir dava açıldı.

DAVA ANKARA 10'UNCU AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE BİRLEŞTİ

Dava, sanık Yahya Al Abdo'nun yargılandığı Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleşti. Abdo'nun yargılandığı davanın 2'nci birleşen dosyanın ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme, A.M.A.'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşmada kapalılık kararı verdi. Duruşmada, suçlamaları kabul etmediği öğrenilen A.M.A.'nın, Yalçın'ın öldürülmesinde dahilinin olmadığını, olay anında sanık Yahya Al Abdo'nun elinde bıçak gördüğünü, gözaltına alındıktan sonra da 2 kişiyi bıçakladığını ve Emirhan Yalçın'ı öldürdüğünü öğrendiğini söylediği aktarıldı. Sanık savunması ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, önceki celse savunmasını tamamlayan sanık Yahya Al Abdo ile A.M.A.'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.


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Yahya Al, Altındağ, Suriyeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altındağ olaylarına neden olan cinayetle ilgili 2 sanığın yargılamasına devam edildi - Son Dakika


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