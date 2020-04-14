Altındağ pazarlarında gönül köprüsü - Son Dakika
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Altındağ pazarlarında gönül köprüsü

7 saat önce

Altındağ'da sokağa çıkma yasağından sonra açılan Beşikkaya Mahallesi semt pazarında ihtiyaç sahipleri için "Gönül Köprüsü" standı açıldı.

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Altındağ'da sokağa çıkma yasağından sonra açılan Beşikkaya Mahallesi semt pazarında ihtiyaç sahipleri için "Gönül Köprüsü" standı açıldı. Uygulama Altındağ'daki tüm pazarlarda devam edecek.


Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kurulmayan Beşikkaya Mahallesi semt pazarı, pazar esnafının malları elinde kalıp ziyan olmasın diye Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla 1 gün sonra açıldı. Burada ürünlerini satarak vatandaşlara hizmet veren ve kazanç sağlayan pazar esnafı ile Altındağ Belediyesi sevgi dolu bir uygulamaya da aracılık etti. Pazar yerinde kurulan "Gönül Köprüsü" standına konulan sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" düsturu ile Altındağ'da yardıma ihtiyacı olan ailelerle hayırseverler arasında "gönül köprüsü" kurduklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, destek olan herkese teşekkür etti. Pazar günü açılması gereken Beşikkaya Mahallesi semt pazarının sokağa çıkma yasağı nedeniyle açılamadığını söyleyen Başkan Balcı, "Pazarcı kardeşlerimiz mağdur olmasınlar, malları zayi olmasın diye pazarımızı aynı yerde 1 gün sonra açtık. Vatandaşlarımız pazarda diledikleri gibi alışverişlerini yapabildikleri gibi, ihtiyaç sahibi aileler için de yardımda bulundu. Açtığımız 'Gönül Köprüsü' standına yapılan bağışlardan ve desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Altındağlı kardeşlerim gönüllerinin güzelliğini buraya da yansıttı. Allah razı olsun" dedi.


Pazarda kontroller aksatılmadı


Başkan Balcı, pazar yerinde kontrollerin aksatılmadığının da altını çizerek, "Pazar yerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanları, demir bariyer ve benzeri araç gereçle kapatarak, kontrolsüz giriş ve çıkışları engelledik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirdik. Ayrıca esnafımıza ve vatandaşlarımıza ateş ölçümü yaptık, pazar yerlerine yerleştirdiğimiz dezenfektanları kullanmaları için yönlendirdik. Pazara gelen herkese ücretsiz maske dağıttık, maske kullanmadan alışveriş yapılmasının önüne geçtik. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında" ifadelerini kullandı.


"Damlaya damlaya göl oldu"


Pazar yerinde "Gönül Köprüsü" uygulamasına büyük ilgi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Büyük küçük demeden herkes elinden geleni yaptı. Damlaya damlaya göl oldu, kardeşlik oldu, birlik oldu, bereket oldu. Desteklerini esirgemeyen herkese, tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Allah hepsine bereket versin, yaptıkları yardımların yeri fazlasıyla dolsunİnşallah bu uygulama bundan sonra da devam edecek" dedi. - ANKARA

Altındağ, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:00 Kaynak: İHA

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