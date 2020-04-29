Altındağ pazarlarında korona virüs denetimi - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, semt pazarlarında alınan korona virüs tedbirlerini elden bırakmıyor. Altındağ Belediyesi, pazara girişlerde ve pazarda alışveriş esnasında alınan önlemlere uyulması konusunda denetimlerini sürdürüyor.



Yurt genelinde alınan tedbir kararlarının Altındağ'da uygulanması için çalışan Altındağ Belediyesi, Altındağ semt pazarlarında alınan korona tedbirlerini elden bırakmıyor. Belediye, pazara girişlerde ve pazarda alışveriş esnasında alınan önlemlere harfiyen uyulması konusunda denetimlerini sürdürüyor.



Herkese ücretsiz maske



Altındağ'daki semt pazarlarının, alınan tedbir kararları doğrultusunda düzenlendiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, semt pazarlarında uygulanan korona virüs tedbirlerini şu sözlerle anlattı:



"Pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanları, demir bariyer ve benzeri araç-gereçle kapatarak, kontrolsüz giriş ve çıkışları engelledik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları, araları en az üç metre olacak şekilde yerleştirdik. Pazar alanına içerideki esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alıyoruz. İçeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunmasını sağlamaya özen gösteriyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında. Gereken tüm hijyen önlemlerinin de hayata geçirildiği semt pazarlarında ayrıca, esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıyor. Semt pazarlarına yerleştirdiğimiz el dezenfektanının kullanılmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazara giren herkesin ve pazar esnafımızın ateşini de ölçüyoruz."



"Her şey halk sağlığı için"



Semt pazarlarında alınan önlemlerden ve Altındağ Belediyesi'nin aralıksız sürdürdüğü denetimlerden vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Balcı, "Bu günleri daha çabuk ve hiç zarar görmeden atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın da bizimle olumlu işbirliği yapması çok önemli. Biz önlemleri alıyoruz, Altındağlı hemşehrilerimiz de sağ olsunlar, anlayışla ve özenle gerekeni yapıyor. Ekiplerimiz de denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İş birliğimizin daha güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Her şey korona virüsle mücadele için, her şey halk sağlığı için. Altındağ Belediyesi pazarları tedbirlerin uygulanması bakımından da örnek olarak gösteriliyor" dedi. - ANKARA