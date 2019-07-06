Son Dakika Haberleri: Altındağ pazarlarında sıkı denetim
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Altındağ pazarlarında sıkı denetim

42 dakika önce

Vatandaşların temiz ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışan Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde pazar alanlarındaki denetimlerini sıklaştırdı.

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Vatandaşların temiz ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışan Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde pazar alanlarındaki denetimlerini sıklaştırdı.

Altındağ Belediyesi, mahallelerde kurulan semt pazarlarında güvenliği sağlamak ve vatandaşların düzenli bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için hummalı bir çalışma başlattı. Altındağ Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, pazarları tek tek gezerek; fiyat etiketlerini, tartıları ve esnafın kılık kıyafet kurallarına uyup uymadığı konusunda denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri kurallara uymayan esnafları uyarırken, vatandaşları ise karşılaştıkları olumsuz durumları 444 39 19 numaralı Altındağ Belediyesi çağrı merkezine iletmeleri konusunda bilgilendirdi.

"Amacımız huzurlu pazarlar"

Altındağ Belediyesi olarak vatandaşların pazarlarda rahat alışveriş yapabilmeleri için çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'da kurulan semt pazarlarında denetimlerimizi artırıyoruz. Amacımız Altındağlı vatandaşlarımızın düzenli ve güvenli bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri. Bu amaç doğrultusunda ekiplerimiz devamlı olarak sahada olacak. Biz esnafıyla, müşterisiyle herkesin mutlu olduğu pazar alanları oluşturmak istiyoruz. Pazar alanları ne kadar huzurlu ve güvenilir olursa bundan esnafımız da vatandaşımız da kazançlı çıkar. Son günlerde sıklaştırdığımız denetimlerin ardından vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler almamız bizleri sevindirdi" diye konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel
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