Altındağ semt pazarlarına yeni düzenleme - Son Dakika

Altındağ'da Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, normalde hafta sonu açılan semt pazarlarının günleri değişti. Örnek Semt Pazarının ise hafta içi trafik sorunu oluşturacağı için bu süreçte açılmamasına karar verildi.

Alınan karara göre Pazartesi günleri Baraj, Beşikkaya, Gülpınar ve Karacaören semt pazarları, Salı günleri Doğantepe ve Karapürçek semt pazarları, Çarşamba günleri Battalgazi ve Güneşevler semt pazarları, Perşembe günleri Başpınar, İskitler, Karapürçek-2 semt pazarları, Cuma günleri ise Ali Ersoy ve Aydınlıkevler semt pazarları vatandaşlara hizmet verecek. Örnek Mahallesi semt pazarı ise açılmayacak.

"Semt pazarlarımızda yeni bir düzenleme yapmak zorunda kaldık"

Alınan yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Hafta sonları gerçekleşecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, semt pazarlarımızda yeni bir düzenleme yapmak zorunda kaldık. Hem vatandaşlarımız hem de esnaflarımız mağdur olmasın istedik. Gösterilen anlayış için teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir an önce bu zor günlerin üstesinden gelebilmeyi diliyorum. Koronavirüse karşı daha etkili bir mücadele sürdürmek için, Sağlık Bakanımızın ve onlar tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nun karar ve değerlendirmelerini hassasiyetle takip ediyor ve Altındağ'da kısa sürede hayata geçiriyoruz. Bu nedenle semt pazarlarında yeni bir düzenleme yapma kararı aldık. Bu kararı da, daha öncekilerde olduğu gibi ivedilikle Altındağ'da hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza gösterecekleri anlayış ve sabır için şimdiden teşekkür ediyorum. Elbette bu günler geçecek, her şey normale dönecek. Ancak o zamana kadar unutulmamalıdır ki, her şey halk sağlığı için" dedi.

Başkan balcı sözlerine şöyle devam etti:

"Altındağ Belediyesi Zabıta ekiplerimiz 24 saat görev başında. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler. Esnaflarımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapmaya devam edeceğiz. Semt pazarlarına 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların alınmaması konusunda denetimler yapılacak. Ayrica pazar içerisinde sosyal mesafenin korunması için önlemler devam edecek. Vatandaşlarımızdan, pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için, akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyorum." - ANKARA