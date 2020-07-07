Altındağ tertemiz - Son Dakika

Altındağ tertemiz

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatı ile ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatı ile ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

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Altındağ Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını mahalle mahalle Altındağ'ın tüm noktalarında sürdürüyor. Temizlik ekipleri, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Yollar ve çöp noktaları ilaçlı sularla yıkanırken, bölgedeki çöpler de uzaklaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göreve başlayan temizlik ekipleri, 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Altındağ Belediyesinin hassas çalışmaları, vatandaşlardan tam not alıyor.


Her gün ilçedeki farklı bir mahalleye giden ekiplerin rutin temizlik işlerinin dışında detaylı çalışma yürüttüğünü söyleyen Başkan Balcı, "Altındağ'da temizlenmedik nokta, girilmedik sokak bırakmıyoruz. Yeni sosyal hayatımızda hijyen tedbirlerinin uygulanması ve tedbirin elden bırakılmaması çok önemli. Bu nedenle aklınıza gelebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, ilaçlama çalışmalarını da başarıyla sürdürüyorlar" dedi.


Vatandaşlara hijyen kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatan Başkan Balcı, "Yeniden başladığımız sosyal hayatımızda gerekli tedbirleri almak hayati önem taşıyor. Biz belediye olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altındağ tertemiz - Son Dakika
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