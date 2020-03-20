Altındağ zabıtası korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ zabıtası korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor - Son Dakika

Altındağ zabıtası korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor

6 saat önce

Altındağ'da korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararlar bir bir hayata geçiriliyor.

Altındağ zabıtası korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor, System.String[]

Altındağ'da korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararlar bir bir hayata geçiriliyor. Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri ise alınan tedbir kararlarına uyulup uyulmadığını denetlemek için 24 saat görev yapıyor.


Korona virüse karşı alınan tedbir kararlarına uyulup uyulmadığını denetlemek için çalışmalarını aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, Altındağ'da kahvehaneler ve kıraathaneleri denetledi. Zabıta ekipleri ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan "lokanta ve restoranlarda masaların arası yakın fiziksel temas olmayacak şekilde en az 1 metre aralıklı olacak" kararını Altındağ'da faaliyet gösteren lokanta ve restoranlara bildirdi. Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten zabıta ekipleri, alınan kararlara uymadığı tespit edilen esnaflara ise cezai işlem uyguladı.


"Sosyal ortamlar kapalı olacak"


Korona virüsle mücadele kapsamında yetkili kurumların uyarılarına harfiyen uyulması konusunda büyük özen gösterdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Alınan kararlara göre vatandaşlarımızın sosyalleşmek için kullandığı kalabalık ortamların kapatılması gerektiği bildirildi. Biz de Altındağ Belediyesi olarak her tür tedbiri aldık ve alınan kararları bir bir hayata geçirdik. Zabıta ekiplerimiz ise 24 saat görev başında denetimlerini sürdürüyor. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil" dedi.


Balcı, "Ekiplerimiz denetimlerini yalnızca kahvehane ve kıraathanelerde gerçekleştirmiyor. Sağlık Bakanlığının lokantalar için aldığı kararın bir an önce uygulanması konusunda da esnaflarımıza bilgi veriyoruz. Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları açıkladı. Buna göre masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak. Bu karara uyulup uyulmadığı konusunda denetimlere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Bu küresel salgınla mücadele edebilmek için vatandaşlarla işbirliğinin çok önemli olduğunun altını bir kez daha çizen Balcı, "Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler. Biz el ele vereceğiz, her tür olumsuzluğun üstesinden geleceğiz" diye konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:18 Kaynak: İHA

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