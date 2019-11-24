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Altındağlı çocuklara hakları anlatıldı

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Altındağlı çocuklara, çocuk haklarının anlatıldığı eğitici bir sunum gerçekleştirdi.

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Altındağ Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Altındağlı çocuklara, çocuk haklarının anlatıldığı eğitici bir sunum gerçekleştirdi.


20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Altındağ Belediyesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde anlamlı bir program düzenledi. Uzman eğitmenler tarafından gençlik merkezlerinde eğitim gören 150 çocuğa haklarının neler olduğu ve günün önemi anlatıldı. Sunum sonrasında neler öğrendiklerini ellerindeki küçük kağıtlara yazan gençler, ardından hepsini foto bloğa yapıştırdı.


"Çocuklarımız geleceğimizin teminatı"


Altındağ Belediyesine bağlı 17 gençlik merkezinde çocuklara birbirinden farklı kurslar verdiklerini ve iyi bir eğitim almaları için çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında eğitici bir program düzenledik. Katılan çocuklarımıza hakları ve günün anlamı anlatıldı. Çocuklarımızın iyi bir geleceğe sahip olmaları için her zaman yanlarındayız. Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatıdır" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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