Altındağlı kadınlar engelli bireylerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağlı kadınlar engelli bireylerle buluştu - Son Dakika

Altındağlı kadınlar engelli bireylerle buluştu

6 saat önce

Altındağlı kadınlar, "Bir Hayalim Var" projesi kapsamında zihinsel engelli bireylerle bir araya geldi.

Altındağlı kadınlar engelli bireylerle buluştu, System.String[]

Altındağlı kadınlar, "Bir Hayalim Var" projesi kapsamında zihinsel engelli bireylerle bir araya geldi.


Altındağ Belediyesi Karapürçek-2 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, engelli bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Merkezlerinde engelli bireylerle bir araya gelen Altındağlı kadınlar, engelli misafirlerine unutamayacakları bir gün yaşattı. Altındağlı kadınların farkındalık oluşturan bu etkinliğinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Engelleri aşmak bir inanç meselesi. Başarının anahtarı ise öncelikle inanmak. Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadeleyi görüyor ve takdir ediyorum. Bu durum bize gösteriyor ki fiziki engeller hiçbir şeyin önünde engel değil, asıl sorun kalplerdeki engeller. Bu bilincin tüm topluma yayılması zihinlerdeki engellerin kaldırılması ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesi, Altındağ Belediyesi olarak bizim öncelikli konularımız arasında yer alıyor" dedi.


Engelli bireylerle beraber resim yapan merkez üyesi Seda Nur Seyfi ise, "Bugün amacımız, hayallerimizi engelli misafirlerimizle birlikte gerçeğe dönüştürmekti. Hayallerimizi yansıttığımız bu etkinlikte hem engelli vatandaşlarımızın hem de ailelerinin rahat bir nefes almasını sağladık. Karşılıklı konuşup eğlendik, kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturduk. Yaşadıkları toplumsal problemleri ve iletişim sorunlarını ortadan kaldırdık. Kendilerine sabır ve şefkatle yaklaşarak özel bir gün yaşamalarını amaçladık. Başarabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.


Engelli vatandaşları yönlendirmek yerine onlara fikirlerini sorup, tercih hakkını onlara verdiklerini, kendi kararlarını uygulamaları için onları cesaretlendirdiklerini vurgulayan merkez üyesi Burcu Taş da, "Hadi şimdi güneşi sarı renge boya demek yerine, 'sence güneşi hangi renge boyayalım' gibi sorular sorarak rahatlatıcı ve güven veren bir ilişki kurmaya özen gösterdik. Hep birlikte el ele hayallerimize doğru yürüdüğümüz anlamlı bir etkinlik oldu. Katıldığım için çok mutluyum" dedi.


Engelli üyeler Merve Dalkılıç ve Hatice Nur Acar ise hayallerini rengarenk boya kalemleriyle resmetmenin çok keyifli olduğunu söylediler. Birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini belirten Dalkılıç ve Acar, sevginin hiçbir şeye engel olamayacağını dile getirdiler. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
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