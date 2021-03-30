Altındağlı kadınlar meslek öğreniyor - Son Dakika

Altındağlı kadınlar meslek öğreniyor

30.03.2021 09:10
Altındağlı kadınlar meslek öğreniyor, System.String[]

"Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesi devam ediyor.

"Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesi devam ediyor. Proje kapsamında, kadınlara mesleki danışmanlık seminerleri de veriliyor.

Altındağlı kadınlar epoksi alanında da atağa kalkıyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve Altındağlı kadınlardan büyük ilgi gören "Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren kadınlar, kendilerini her geçen gün daha da geliştiriyor. Mesleki danışmanlık faaliyetleri kapsamında, Merve Ahşap firmasına ziyaret gerçekleştiren Altındağlı kadınlar, işin inceliklerini ustalarından öğrendi. Kadınlar, yerinde seminer uygulamasıyla kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Her alanda kendilerini geliştiriyorlar

Epoksi projesi kursiyerlerine her alanda kendilerini geliştirme fırsatı sunduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kadınların epoksi alanında çalışmaları devam ederken, bir taraftan da girişimcilik, e-ticaret, pazarlama gibi alanlarda deneyim kazanmalarına yönelik mesleki danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz. Bu nedenle kursiyerlerimiz, sektörün önemli isimlerinden olan Merve Ahşap yetkilileriyle Siteler'deki mağazalarında buluştu. Seminer kapsamında uygulamalı ve teorik bilgileri bizzat yerinde, işin ustalarından öğrendiler" dedi. Bu seminer programları sayesinde, işveren ve kursiyerler arasında bağlantı kurulduğunu da belirten Başkan Balcı "İşverenler kursiyerlerimizi, kursiyerlerimiz ise istihdam olanağı olan işletmeleri yakından tanıyor. Böylelikle kurs bitiminde, istihdam olanaklarının artması da hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

"Altındağlı kadınlar için fırsat"

"Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesinin hem Altındağ, hem de Altındağlı kadınlar için çok faydalı olduğunu vurgulayan Başkan Balcı şunları kaydetti: "Altındağlı kadınların bu projeden en iyi şekilde faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Proje kapsamında; Gülpınar, Önder, Güneşevler ve Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde atölye oluşturduk. 4 merkezin her birinde 'Epoksi Yöntemi ile Ahşap Tasarım Atölyesi' ve 'Teknolojik Tasarım Atölyesi' olmak üzere toplamda 8 adet atölye kuruldu. Projeye katılan her bir kursiyer her iki atölyedeki eğitimlere de tabi tutularak mesleki eğitimler alıyor. Katılımcıların el emeklerini aktif pazar alanında ekonomik kazanca dönüştürmelerine, öğrendikleri girişimcilik ve pazarlama tekniklerini deneyimlemelerine fırsat tanıyacak projeler de geliştiriyoruz. Altındağ Belediyesi olarak Altındağlı kadınların daima arkasındayız..." - ANKARA

Altındağlı kadınlar meslek öğreniyor
Altındağlı kadınlar meslek öğreniyor
Altındağlı kadınlar meslek öğreniyor
Altındağlı kadınlar meslek öğreniyor

Girişimcilik, Altındağ, İstihdam, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altındağlı kadınlar meslek öğreniyor - Son Dakika


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