Altındağlı kadınlara online destek - Son Dakika

Altındağlı kadınlara online destek

03.01.2021 10:40
Altındağlı kadınlara online destek, System.String[]

Pandemi sürecinin ilk günlerinden itibaren Altındağlı vatandaşlara pek çok konuda olduğu gibi psikolojik olarak da destek veren Altındağ Belediyesi, rehabilitasyon çalışmalarını da online platforma taşıdı.

Pandemi sürecinin ilk günlerinden itibaren Altındağlı vatandaşlara pek çok konuda olduğu gibi psikolojik olarak da destek veren Altındağ Belediyesi, rehabilitasyon çalışmalarını da online platforma taşıdı. Altındağlı kadınların büyük ilgi gösterdiği "Pandemi döneminde stresle nasıl baş edilir?" konulu interaktif eğitim programı, kadınlardan büyük ilgi gördü.

Türk Psikologlar Derneği iş birliği ile düzenlenen ve Uzman Klinik Psikolog Didem Sevük tarafından verilen online eğitimin ilk haftasına, 30 Altındağlı kadın katıldı. 2 saat süren interaktif eğitimde, Altındağlı kadınlara pandemi stresiyle nasıl baş edebilecekleri anlatıldı. Katılımcılar "Pandemi dönemi yaşamlarımızı nasıl etkiledi, ne tür kaygı ve stresler yaşıyoruz, hangi durumlarda bir uzmandan yardım almalıyız ve bu stresle nasıl baş etmeliyiz" gibi konularda bilgilendirildi. İnteraktif bir biçimde gerçekleştirilen online buluşmada, katılımcılar akıllarına takılan soruları sorma ve sohbet ortamında sıkıntılarını rahatlıkla paylaşma imkanı buldu.

Eğitimler devam edecek

Altındağlı kadınların düzenlenen bu online eğitime büyük ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Eğitim programımız pandemi sürecinde çocuklarımızla nasıl iletişim kurmalıyız, pandemi sürecinde aile içi iletişimimizi nasıl güçlendirebiliriz gibi konularla devam edecek. Katılımcı kadınlar, çocukların etkilenen yaşamlarını, yaşanan problemleri, çocuklara pandeminin nasıl anlatılması gerektiği, yaşanan kaygıların onları nasıl etkilediği, hangi durumlarda uzmanlardan yardım alınmalı, aile içinde yaşanan sorunlar nasıl çözülmeli, çocuklarımıza bu süreçte nasıl rol model olmalıyız gibi konularda bilgi sahibi olacaklar. Altındağlı kadınlara bu online buluşmalara katılmalarını tavsiye ediyorum" dedi. - ANKARA

Altındağlı kadınlara online destek
Altındağlı kadınlara online destek
Altındağlı kadınlara online destek
Altındağlı kadınlara online destek

Altındağ Belediyesi, Rehabilitasyon, Altındağ, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altındağlı kadınlara online destek - Son Dakika


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