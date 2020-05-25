Altındağlı kadınlardan 'korona' türküsü - Son Dakika

ANKARA'da Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu üyesi kadınlar, anonim halk türküsünü, koronavirüse uyarlayarak seslendirdi. Müziksever kadınlar, 'Ellerini sıkça yıka, sakın maskesiz çıkma. Sosyal mesafeyle yaşa, sarılma ve dokunma' sözleri ile de koronavirüse karşı uyulması gereken kurallara dikkat çekti.

Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu üyesi kadınlar, koro şefi İlkim Eylül İlk'in önderliğinde, anonim halk türküsünü 'Vay Korona Korona' adlı türküye uyarladı. Sözleri koronavirüse uyarlanan ve enstrümanlar eşliğinde kadınlar tarafından seslendirilen türkü, esprili sözleri, hareketli ritmleriyle dinleyen herkesi gülümsetti. Kadınlar, evlerinden söyledikleri türküyle koronavirüse karşı uyulması gereken kurallara da dikkat çekti.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı , "Türk halk müziği koromuz Altındağlı kadınların ne kadar başarılı, azimli ve kararlı olduğunu gözler önüne seren bir koro. Bu korodaki kadınlar hayata müzikle tutunuyor, müzik sayesinde sağlıklı ve dinç kalıyorlar. İçlerinde 30 yaşında olan da var, 90 yaşında olan da. Müziğe gönül vermiş engelli bir kardeşimiz de var. Türküyü de evlerinden, başarılı bir şekilde seslendirmişler. Hijyen tedbirlerini de ihmal etmemişler" dedi.

'DUYGULARIMIZI DİLE GETİRDİK'

Koro şefi İlkim Eylül İlk ise koro üyelerinin evlerinde özlemle yeniden türkü söyleyecekleri günü beklediklerini söyleyerek, "Koro üyelerimizle uzun zamandır çalışamıyoruz. Hepimiz birbirimizi ve müziği çok özledik. Birlikte WhatsApp gruplarında türküler söylüyor, koronavirüsle ilgili sohbetler ediyorduk. Aklımıza böyle bir çalışma yapmak geldi. En çok şikayet ettiğimiz konuları halk türküsünün ritmleriyle birleştirdik, özlemlerimizi ve dileklerimizi bu türkü aracılığı ile dile getirdik. Halk müziğinin hep yaptığı gibi hem herkesi buluşturduk hem de gönüllere hitap ettik. Çok renkli ve eğlenceli bir çalışma oldu" diye konuştu.

TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Hasret koydun eşe dosta (oy korona korona)

Çıkamaz olduk sokağa ( vay korona korona)

Yuvamızda, sofralarda ( oy korona korona)

Yalnız kaldık bir başına ( vay korona korona)

Evde kal sağlıkla yaşa

Yardım et yaşlılara

Bir kap yemek hayvanlara

Suyunu da unutma

Ellerini sıkça yıka

Sakın maskesiz çıkma

Sosyal mesafeyle yaşa

Sarılma ve dokunma

Elim çıkmaz bulaşıktan

Yemek inmiyor ocaktan

Hal kalmadı çamaşırdan

Yeter artık git başımdan

Evde kal sağlıkla yaşa

Yardım et yaşlılara

Bir kap yemek hayvanlara

Suyunu da unutma

Bu da bizden bir teşekkür

Baskan Asım Balcı'ya

Altındağ görev başında

Siz kalın sağlıcakla

ANKARA, -