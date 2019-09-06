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Altındağlı miniklere okul hediyesi

2 saat önce

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, okula yeni başlayan minikler için hazırlanan okul hediyelerini vererek, heyecanlarına ortak oldu.

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Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, okula yeni başlayan minikler için hazırlanan okul hediyelerini vererek, heyecanlarına ortak oldu.


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, minik öğrencileri eğitim ve öğretim hayatlarının ilk gününde yalnız bırakmadı. Başkan Asım Balcı, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer ile birlikte Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulunu ziyaret etti. Birinci sınıfa başlayan öğrencilere başarılar dileyen Başkan Balcı, velilerle de sohbet edip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sınıfları tek tek gezen Balcı, öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu okul çantası hediye etti. Balcı, Altındağ Belediyesi olarak birinci sınıfa başlayan 7 bin Altındağlı çocuğa bu yıl okul çantası hediye ettiklerini belirtti. Yapılan bu sürprizden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, Altındağ Belediye Başkanı Balcı'ya teşekkür ettiler.


7 bin öğrenciye dağıtıldı


Yeni eğitim ve öğretim döneminde tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Balcı, "Yeni eğitim yılı öncesinde 50'ye yakın okulumuzun dış ve iç cephe boyalarını yenileyerek iyileştirmelerde bulunduk. Bunun yanında okula başlayacak olan birinci sınıf öğrencilerimize de hediye verelim istedik. İçerisinde kalem, boya kalemi ve boyama kitabı gibi çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantalarını çocuklarımıza ilettik. Bu çantalar Altındağ'daki 52 okulda eğitim görecek olan 7 bin öğrencimize hiçbir ayrım gözetmeksizin veriliyor. Yeter ki çocuklarımız başarılı olsun, biz onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
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