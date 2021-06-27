Altındağlı özel çocukların özel günü - Son Dakika

Altındağ'da yaşayan engelli çocuklar ve aileleri, Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. At çiftliğinde atlara binen minikler, günü gönüllerince eğlenerek geçirdiler.

Altındağ Belediyesi Engelliler Birimi'nin düzenlediği etkinlikte yaşları 10 ile 14 arasında değişen engelli çocuklar aileleriyle birlikte ilçede bulunan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Günü eğlenerek geçiren minikler, at çiftliğindeki atlara ise yoğun ilgi gösterdi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren engelleri kaldırmak için seferber olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ'da engelli kardeşlerimizin daima yanında olacağımıza söz vermiştik, bu sözümüzü de tutuyoruz. Çocuklarımız bugün aylardan sonra ilk kez dışarı çıktı, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Altınköy Açık Hava Müzesi'ni gezdiler, ata bindiler. Çok mutlu oldular. Onları mutlu görünce biz de çok mutlu olduk. Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yok" dedi. - ANKARA