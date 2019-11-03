Son Dakika Haberleri: Altındağlı sporcular Belarus'ta 4 madalya kazandı
Son Dakika Güncel Altındağlı sporcular Belarus'ta 4 madalya kazandı

Altındağlı sporcular Belarus'ta 4 madalya kazandı

7 saat önce

Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı sporcuları Belarus'ta düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Altındağlı sporcular Belarus'ta 4 madalya kazandı, System.String[]

Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı sporcuları Belarus'ta düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Niğde ve Kızılcahamam'da yoğun kamp sürecinin ardından Belarus'ta ter döken işitme engelli sporcular Tolga Şimşek, Bayram Aksu, Celal Koçak, Kadir Mert Türkmen, Yunus Emre Dinlemez, Bayram Aksal, Hakan Sakat ve Muhammet Doğan rekor için mücadele etti.

Madalyalar Mehmetçiğe armağan

Final müsabakalarında Kadir Mert Türkmen 55 kiloda, Tolga Şimşek ise 60 kiloda gümüş madalyanın sahibi olurken, Bayram Aksakal ve Hakan Sakat ise Büyükler Grekoromen kategorisinde bronz madalya kazandı.

Belarus'ta İstiklal Marşımızı okutan ve bayrağımızı dalgalandıran sporcular, madalyalarını Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan etti.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'da madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, "Milli takım kampına en fazla sporcu yollayan takım biziz." ifadesini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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