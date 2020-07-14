Altındaki yükseliş devam ediyor - Son Dakika

Altındaki yükseliş devam ediyor

Uşak Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Tufan İnci, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini beklediklerini belirtti.

Uşak Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Tufan İnci, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini beklediklerini belirtti. İnci, " Şuan yıl sonuna kadar beklentiler 410-430'a kadar yükselmesi" dedi.

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Geçtiğimiz günlerde 400 TL'nin üstüne çıkan ve sonrasında ufak sayılacak kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçti. Dün kapanan piyasalarda altın gram fiyatı 401 TL'den kapattı.


Altındaki yaşanan fiyat artışını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Başkan Yardımcısı İnci, Altın fiyatlarının artacağını düşündüklerini dile getirerek sene sonunu 410-430 TL arasında kapatacağını belirtti. İnci," Şuan altın son 6-7 ay içerisinde o kadar çok yükseldi ki pandemi sürecinden sonra ortalama ocak ve şubat aylarında 310 TL'den rekor kırarak 401 TL üzerine geçti. Şuan yıl sonuna kadar beklentiler 410-430'a kadar yükselmesi. Pandemi ve siyasi süreçler nedeniyle altın sağlam ve güvenilir olduğu için ters durumlarda kesinlikle kendisini sağlama almak için yatırımcılar altına yöneliyorlar. Bu da tabi altın fiyatının yükselmesinde etken sağlıyor. Uzun vadeli yatırımlarda, yatırımcıalrın altına yönelmesini, altın derken de altın iki çekişttir. Bir aksesuar kısmı bir de yatırım kısmı var. Yatırım kısmına daha çok tercih etmeleri uzun vadede iyi bir getiri sağlayacaklarına eminim. Son 4-5 yılda altın yüzde 25-30 arasında kazanç elde ediyor altın. Dolar ve Euro faiz getirisi yüzde 10-12 de kaldığı için 2020'de de altın yine birinci çıkacak. Çünkü son 6 ayda, yüzde 17-18 kazanç elde etti şuanda bile. Altın ocak-şubat aylarında 300 ile başladı. 10 Mart gününde 310 TL ile pandemi sürecine girdi. 1 buçuk ay içerisinde mayıs ayında 380 Haziranda 390 temmuzda 400 TL ile rekorunu tazeledi" dedi. - UŞAK

Reza Zarrab, İnci Altın, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altındaki yükseliş devam ediyor - Son Dakika Ekonomi
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