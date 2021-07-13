Altındaki yükseliş sürüyor! Gram altın 502 lira seviyesine ulaştı - Son Dakika

Altındaki yükseliş sürüyor! Gram altın 502 lira seviyesine ulaştı

Altın fiyatlarındaki artış sürüyor. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlayarak 502 lira seviyesine ulaşırken, aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, cumhruiyet altını da 3.352 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,35 altında 501,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlayarak saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 502,2 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, cumhuriyet altını da 3.352 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.811 dolardan alıcı buluyor. ONS ALTINDA 1.815 DOLAR ÖNEMLİ DİRENÇ Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin devam etmesine karşın risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, bunun da altının ons fiyatındaki yükselişi sınırladığını kaydetti. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.815 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi. GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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