Altındal, "AFAD gönüllülük" başvurularının e-Devlet üzerinden yapıldığını belirtti - Son Dakika

Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal, AFAD gönüllülük başvurularının e-Devlet üzerinden yapıldığını belirtti.

Altındal, AA muhabirine 15 yaş üzeri her vatandaşın AFAD gönüllüsü olabileceğini söyledi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığını belirten Altındal, "Başvurunun ardından 1, 2 gün süren kısa bir değerlendirme süreci var. Kabul görenler bununla ilgili bir cevap alıyor." diye konuştu.

AFAD gönüllülerine kullanıcı adı ve şifre oluşturulduğunu ve gönüllülerin çevrimiçi eğitimlere alındığını ifade eden Altındal, şunları kaydetti:

"Eğitimin sonunda vatandaşımıza puan veriliyor. Puan karşılığında hediye havuzundan teşvik amacıyla hediyesini alabiliyor. Şapka, el feneri ve tişört gibi hediyeler kazanabiliyorlar eğitimleri tamamladıktan sonra. Vatandaşlar buna devam etmek istiyorlarsa yüz yüze eğitime geçiyoruz. İlk yardım, temel arama kurtarma, afet psikolojisi eğitimleri verdikten sonra vatandaşımızı destek AFAD gönüllüsü yapıyoruz.

Destek AFAD gönüllüsüne resmi bir kart veriliyor. Eğer bir kamu görevlisi destek AFAD gönüllüsüyse bir afet esnasında yada tatbikatlarda kurumdan izinli sayılıp desteğe geliyor. AFAD gönüllüsü sayısının artmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Devlete hizmet hizmetlerin en büyüğüdür."