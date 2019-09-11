Son Dakika Haberleri: Altındere"den "Abrakadabra"
Son Dakika Magazin Haber

Altındere"den "Abrakadabra"

1 saat önce

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta 3 Kasım'a kadar sürecek olan serginin küratörlüğünü MAXXI Müzesi Direktörü Hou Hanru'nun üstleniyor.

Altındere

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta 3 Kasım'a kadar sürecek olan serginin küratörlüğünü MAXXI Müzesi Direktörü Hou Hanru'nun üstleniyor.


Serginin geniş davetli topluluğuyla yapılan ön gösteriminde konuşan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, "Yapı Kredi'nin 75. yaşına özel olarak düzenlediğimiz 'Abrakadabra' sergisi dolayısıyla Halil Altındere ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.


Altındere ile yollarının 10 sene önce kesiştiğini aktaran Güngen, "Sergi boyunca çeşitli tarihlerde yetişkinlere ve çocuklara yönelik olarak sihir sanat ilişkisini sorgulatan performanslar düzenleyeceğiz. Çocuklara yönelik belirli tarihlerdeki rehberli turlarımızda minik sanatseverler çeşitli sihir numaraları da görebilecek. 75. yaşımızı kültür sanatla iç içe kutlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Sanatçı Halil Altındere ise serginin sokak kültürü ve popüler kültürden öğeler taşıdığına işaret ederek, şunları söyledi: "Sergiyi gezecek herkes, serginin içinde yer alan eserlerle kendisi arasında bir ilişki kurabilir. Gündelik hayatın içinden bir nesne, olağan bir durum ya da bizim için sıradanlaşmış olan herhangi bir olay aslında oldukça ilginç olabilir. İşte bu sergide kimi sıradan nesnelere, durumlara küçük müdahalelerde bulundum. Bu sıradan nesneler artık sıra dışı."

Yapı Kredi Bankası, Altındere, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Hilal Altınbilek'in yaza veda pozu sosyal medyaya damga vurdu
Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti Mahsun Kırmızıgül, hastanede yatan oyuncu Erol Demiröz için kan çağrısında bulundu Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan'a son veda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:32:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altındere"den "Abrakadabra"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]