Altındere"den "Abrakadabra"

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta 3 Kasım'a kadar sürecek olan serginin küratörlüğünü MAXXI Müzesi Direktörü Hou Hanru'nun üstleniyor.



Serginin geniş davetli topluluğuyla yapılan ön gösteriminde konuşan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, "Yapı Kredi'nin 75. yaşına özel olarak düzenlediğimiz 'Abrakadabra' sergisi dolayısıyla Halil Altındere ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.



Altındere ile yollarının 10 sene önce kesiştiğini aktaran Güngen, "Sergi boyunca çeşitli tarihlerde yetişkinlere ve çocuklara yönelik olarak sihir sanat ilişkisini sorgulatan performanslar düzenleyeceğiz. Çocuklara yönelik belirli tarihlerdeki rehberli turlarımızda minik sanatseverler çeşitli sihir numaraları da görebilecek. 75. yaşımızı kültür sanatla iç içe kutlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Sanatçı Halil Altındere ise serginin sokak kültürü ve popüler kültürden öğeler taşıdığına işaret ederek, şunları söyledi: "Sergiyi gezecek herkes, serginin içinde yer alan eserlerle kendisi arasında bir ilişki kurabilir. Gündelik hayatın içinden bir nesne, olağan bir durum ya da bizim için sıradanlaşmış olan herhangi bir olay aslında oldukça ilginç olabilir. İşte bu sergide kimi sıradan nesnelere, durumlara küçük müdahalelerde bulundum. Bu sıradan nesneler artık sıra dışı."