Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali Edirne'de başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı.

Festival, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin Valilik önünden Saraçlar Caddesi'ne kortej yürüyüşü ile başladı.

Vali Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı'ya yaklaşık bir asırlık başkentlik yapmış Edirne'nin sahip olduğu değerleri, coğrafyası, tarihi dokusu ve turizm potansiyeliyle de inanılmaz bir ahenk ortaya çıkarttığını söyledi.

Kentin potansiyelini her geçen gün daha da ileriye taşımak için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu aktaran Kırbıyık, "Bugün düzenlenen etkinlik kapsamında da çeşitli medeniyetlerin ve kültürlerin beşiği olan Edirne'mizde aynalı süpürge, ebru, hüsnühat, Edirnekari, mis meyve sabunu, kispet, çini, minyatür talika gibi birçok el sanatı günümüzde de yaşatılmaya devam etmekte ve örneklerini hep birlikte görmekteyiz" diye konuştu.

El sanatlarının geçmiş kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına yazılı kaynaklar kadar etkili olduğunu vurgulayan Vali Kırbıyık, aynı zamanda son derece etkili bir iletişim aracı olan el sanatlarının nesilden nesile aktarılmasının önemine değindi.

Genel Müdür İbiş de festivalin sanatçıyı, halkı, yerel yönetimleri bir araya getiren, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlayan bir etkinlik olduğunu belirtti.

Kültürel değerlerin yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması ve geleneği sürdüren sanatçıların tanıtılmasını amaçladıklarını ifade eden İbiş, şunları söyledi:

"El sanatları üretildiği toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtan değerli öğelerdir. Nesilden nesile, ustadan çırağa aktarılarak günümüze kadar ulaşan, özlemlerin, sevgilerin, beklentilerin, dileklerin, inanışların, duygu ve düşüncelerin somut anlatılarıdır. Aynı zamanda, tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilgiler yansıtan, değerlerimizi gözler önüne seren, üretildiği çağa dair veriler sunan miraslarımızdır.

Kültürlerin yaşatılmasındaki en temel şart o kültürün uygulayıcısı ve aktarıcılarını korumak ve yaşatmaktır. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürürlüğe koyduğumuz sanatçı tanıtma kartı uygulamasıyla halk kültürü alanında çalışmalarını yürüten sanatçıları, geleneksel sanatlarımızı yaşatma, çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtma ve aktarma yönünde teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

Türkiye'nin UNESCO nezdinde örnek ülkelerden biri olarak gösterildiğini vurgulayan İbiş, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda 21 kadim kültürel değeri UNESCO listelerine kaydettirdiklerini, UNESCO listelerinde en çok unsuru bulunan dördüncü ülke olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bugüne kadar Türkiye genelinde yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda 5 bini aşkın sanatçının sanatçı tanıtım kartı almaya hak kazandığını aktaran İbiş, Edirne'den de 23 sanatçının tanıtım kartı aldığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nin açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, stantları gezerek el sanatları ustalarının performanslarını izledi, ürünlerini inceledi.

Festival alanında 19 Haziran'a kadar devam edecek etkinlikte 51 el sanatları ustası, birbirinden özel performanslar sergileyecek.