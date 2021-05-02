Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de - Son Dakika

Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de

02.05.2021 09:41
Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de, System.String[]

Sakarya'da pandemi sebebiyle evden çıkamayan çocuklarını mutlu etmek için aldığı kuzuyu zamanla evladı gibi gören Nükhet Azaklı, 'Karbeyaz' ismini verdiği kuzusuna evde bebek gibi bakıyor.

Sakarya'da pandemi sebebiyle evden çıkamayan çocuklarını mutlu etmek için aldığı kuzuyu zamanla evladı gibi gören Nükhet Azaklı, 'Karbeyaz' ismini verdiği kuzusuna evde bebek gibi bakıyor. Altını bezleyip, renkli renkli giydirdiği kuzusuyla hem alışverişe, hem de sahile giden Azaklı, onu asla yanından ayırmıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde yaşayan Nükhet Azaklı, pandemiden dolayı evden çıkamayan çocuklarının mutlu olması için kuzu sahiplendi. Zamanla kuzuyu daha çok benimseyen Azaklı, şimdilerde onu kendi çocuklarından ayırt etmiyor. 'Karbeyaz' ismini verdiği kuzusuna bebek gibi bakan Azaklı, aynı zamanda tüm bakımlarını da üstlendi. Altını bezleyip, üstünü giydirdiği kuzusunu alışverişten, sahile kadar götüren Azaklı, Karbeyaz'ı asla yanından ayırmıyor.

"Normal bir bebek bakımı gibi bakımını yapıyoruz"

Ailenin adeta 5'inci ferdi olan kuzuya bebek gibi baktıklarını belirten Nükhet Azaklı, "Kuzuyu evde bir dönem bakmak için arkadaşımızdan aldık. Pandemi döneminde çocuklar da sıkılmıştı. Hem onlarla hoşça vakit getirmesini, hem de kuzuyla ilgilenmek istedim. Bayram sonuna kadar bizimle sonrasında köydeki yerimize götüreceğiz. Kuzumuz çok ses çıkarmıyor. Sadece beni görmediği zaman sesi çıkıyor. Normal bir bebek bakımı gibi bakımını yapıyoruz. Yaklaşık iki saatte bir biberonla süt veriyorum. Günde 3 litreye yakın süt içiyor. 6-7 tane de bez değiştiriyoruz. Alttan çıtçıtlı badilerimiz var. Kolay, zor değil" dedi.

"Birlikte alışverişe, markete, kasaba gidiyoruz"

Dışarıda kuzuyu yanında gören vatandaşların şaşkınlıkla kendilerine baktığını söyleyen Azaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde sahile indik ve görenler köpek zannetti. İnsanlar çok şaşırıyor. Hele ki kuzunun üstündeki kıyafetleri görünce dönüp bir daha bakıyorlar. Karbeyaz hep benim peşimde dolanıyor. Beni göremediği zaman ses çıkarmaya başlıyor, beni arıyor. Beni gördüğü zaman sıkıntı yok. Dışarıda da öyle. Birlikte alışverişe, markete, kasaba gidiyoruz. Yasaklar olmadığı zaman bazen sahile iniyoruz. Bizimle birlikte yatıyor. Ben ne zaman uyursam, o da benimle birlikte uyuyor. Mutfakta ben yemek hazırlarken masanın altında yatıp, beni bekliyor. Mutfaktan çıkarsam yine benim peşimde. Her yerde birlikteyiz." - SAKARYA

Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de
Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de
Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de
Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de
Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de
Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de
Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de
Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de
Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de
Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de
Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de
Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de

Pandemi, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de - Son Dakika


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