'Altını' Demir Export, 'tozunu' köylü alıyor - Son Dakika
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'Altını' Demir Export, 'tozunu' köylü alıyor

29.03.2022 16:09

'Altını' Demir Export, 'tozunu' köylü alıyor Demir Export madencilik tarafından işletilen maden ocağında çalışan ağır tonajlı araçların evlere ve tarihi bir mağaraya zarar verdiği iddia edildi Eylem yapan çevre halkı, araçların geçişine izin vermedi Nevşehir'de Koç Holding'e bağlı Demir...

'Altını' Demir Export, 'tozunu' köylü alıyor

Demir Export madencilik tarafından işletilen maden ocağında çalışan ağır tonajlı araçların evlere ve tarihi bir mağaraya zarar verdiği iddia edildi

Eylem yapan çevre halkı, araçların geçişine izin vermedi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de Koç Holding'e bağlı Demir Export madencilik tarafından işletilen altın madeni ocağında çalışan ağır tonajlı araçların evlerine ve tarihi bir mağaraya zarar verdiği gerekçesiyle eylem yapan çevre halkı, araçların geçişine izin vermedi.

Koç Holding'e bağlı Demir Export Madencilik tarafından Avanos ilçesine bağlı Mahmatlar köyünde işletilen maden ocağından çıkartılan madenler köy yakınındaki depolama alanına ağır tonajlı araçlar ile taşınıyor. Taşıma sırasında köy içinden geçen ağır tonajlı araçların yol güzergahında bulunan bazı evlere ve tarihi bir mağaraya zarar verdiğini kaydeden köy sakinleri, eylem yaparak seslerini duyurmak istedi. Demir Export maden ocağında çalışan ağır tonajlı araçların köy içinden geçmesini istemeyen vatandaşlar, araçların geçiş güzergahını kapatarak yetkililerden yardım istedi.

"Tozdan, topraktan dışarı çıkamıyoruz"

Yol güzergahının altında bulunan bir mağaranın da duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ve kaya parçalarının düşmeye başladığını söyleyen vatandaşlar, evlerinin duvarlarında da çatlaklar oluştuğunu ifade etti. Mahmatlar köyü sakinlerinden Hatice Çayır, "Evimizin altı mağara. Mağara yarıldı. Mağaranın üzerindeki mutfağım, ayakkabılığım yarıldı. Araçlar geçerken evimizin her yeri şangırdıyor. Gece çoluğun çocuğun üzerine uçar diye korkuyorum. Yüklü arabalar geçiyor. Evde oturulmuyor. Bu araçlar buradan geçmesin. Benim çoluğuma çocuğuma bir şey olduktan sonra hiç bir şeyin önemi yok. Benim çocuğuma bir şey olmasın ben bir şey istemiyorum" dedi.

Eşinin kalp ve akciğer hastası olduğunu söyleyen Dudu Akar da, "Tozdan, topraktan dışarı çıkamıyoruz. Hem köyümüz, hem de çevremiz rahatsız oluyor" derken, Nebi Kamış ise, "Ben bu güzergahın ilerisinde oturuyorum. Bu yoldan ağır tonajlı araçların geçmesini istemiyorum. Bu yol yazın tozdan topraktan kışında çamurdan çıkılmıyor. Camiye gidip gelemiyoruz. Üstümüz başımız çamur oluyor. Bir vatandaş olarak, hem kendim için hem de mahallemde yaşayan insanlar için bu araçların buradan geçmesini istemiyorum. Devletimizin bu işe bir el atmasını istiyorum. Yoksa biz bu yolları devamlı kapatacağız. Başka bir güzergahtan yol yapsınlar" şeklinde konuştu.

"Evlerimiz uçmaya başladı"

Evlerinin uçmaya başladığını söyleyen Hanife Çayır da, "Evlerimiz uçmaya başladı. Hemen yol kenarında ahırım var. Duvarı ayrıldı, uçuyor. Çamurdan dışarı çıkamıyoruz. Bu adamlarla iki aydır kavga yapıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Maden ocağının çalışmasına karşı olmadıklarını söyleyen Serdar Çayır da, "Demir Export maden ocağından gelen araçların köy içinden geçmelerinden dolayı çok sorun yaşıyoruz. Bu maden ocağına ruhsat veren yetkililer, yolunu da göstersinler" dedi.

'Altını' Demir Export, 'tozunu' köylü alıyor
'Altını' Demir Export, 'tozunu' köylü alıyor
'Altını' Demir Export, 'tozunu' köylü alıyor

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Demir Export, Koç Holding, Madencilik, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Altını' Demir Export, 'tozunu' köylü alıyor - Son Dakika


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