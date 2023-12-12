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Altının gramı 1.855 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gramı 1.855 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.855 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 465 liradan satılıyor.

12.12.2023 - 10:49,  Güncelleme: 11:04
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Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,07 düşüşle 1.847 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.855 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 465 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1987 dolar seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR ABD ENFLASYONUNA ODAKLANDI

ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler güçlenirken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini belirterek, piyasa beklentisinin, enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonun aylık bazda değişim göstermeyeceği ve yıllık yüzde 3,1 olacağı yönünde olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye çıkarken, söz konusu indirime mayısta başlama ihtimali yüzde 80 seviyesinde bulunuyor. Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

ONS ALTINDA 2 BİN 10 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de enflasyon verileri ve hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin direnç,1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Altının gramı 1.855 liradan işlem görüyor
Kaynak: AA
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Ekonomi, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gramı 1.855 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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