Altının gram fiyatı 420 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 420 liradan işlem görüyor

18.03.2021 10:25
Altının gram fiyatı 420 liradan işlem görüyor, System.String[]

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 420 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 420 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 424,4 lirayla 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 420,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 420,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 686 lira, Cumhuriyet altını da 2.790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdiği 1.750 doları aşmasının ardından bugün 1.753 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantıda, makro projeksiyonlar ve enflasyona ilişkin yönlendirmelerin iyimserliği artırdığını belirterek, karar sonrası dolar endeksindeki düşüşün emtia fiyatlarını desteklediğini, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemenin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.765 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Merkez Bankası, Altın, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 420 liradan işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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