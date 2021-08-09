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Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor

09.08.2021 11:32

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasından sonra 486,5 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 797 lira, cumhuriyet altını da 3.249 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 489,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 486,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 797 lira, cumhuriyet altını da 3.249 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 1.749 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.760 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin piyasa öngörülerini geride bırakması sonucu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden önce varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceği endişesinin değerli metallerde satış baskısını beraberinde getirdiğini bildirdi. Altının ons fiyatının Asya piyasalarının sığ olduğu bir zamanda yaklaşık 80 dolar değer kaybederek 1.687 dolara kadar gerilediğini hatırlatan analistler, benzer bir fiyatlamanın gümüşün ons fiyatında da gerçekleştiğini aktardı. Analistler, altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çekerek, söz konusu seviyelerin aşağı yönlü kırılmasının teknik olarak da satış baskısını artırdığını ifade etti. Teknik açıdan 1.760 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

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Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor

Cumhuriyet, Altın, dolar, Cuma, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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