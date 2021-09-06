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Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor

06.09.2021 10:45
Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor, System.String[]

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 487,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 487,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 489,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 487,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.257 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.826 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de piyasa öngörülerinden kötü gelen iş gücü piyasası verilerinin, gelecekteki faiz artırım takvimini ötelediğine ilişkin beklentilerle altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün veri takviminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 dolar seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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