Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildiren analistler, 1.810 doların ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) elini rahatlattığını kaydederek, Fed'in destekleyici politikalarının bir süre daha uygulamada kalacağına ilişkin beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

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