Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 495,0 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün ise yükselişe geçerek saat 12.00 itibarıyla 499 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3.334 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yükselişini üçüncü güne taşımasının ardından şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 1.782 dolardan alıcı buluyor.
Kaynak: AA
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