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Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor

29.06.2021 10:42

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Şu an 498 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, cumhuriyet altını da 3.327 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 496,6 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 497,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 498,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, cumhuriyet altını da 3.327 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,2'lik düşüşle 1.778,2 dolardan kapanmasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.775 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, dolara olan talebin artmasının ise bugün altının onsunda düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

ENFLASYON VE FAİZ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Enflasyon ve faiz artırımının zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesi ile altının ons fiyatının 1.770-1.790 bandında seyretmeye devam ettiğini aktaran analistler, bandın hangi yönde kırılacağının ise bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti. Bugün Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini bildiren analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının ise sözle yönlendirmelerin devamı açısından önemli olacağını ifade etti.

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Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor

Cumhuriyet, Enflasyon, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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