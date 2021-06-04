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Altının gram fiyatı 525 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 525 lira seviyesinden işlem görüyor

04.06.2021 10:56
Altının gram fiyatı 525 lira seviyesinden işlem görüyor, System.String[]

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 525 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 525 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 523,4 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 525,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 861 lira, Cumhuriyet altını da 3.518 liradan satılıyor.

Dün, ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisinin beklentileri oldukça aşmasının ardından altının ons fiyatı 1.855 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 1.870 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.873 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan ons altının 1.890 doların direnç, 1.855 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, İstihdam, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 525 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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