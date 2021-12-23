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Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinde - Son Dakika

Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinde

23.12.2021 10:59

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 681 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.120 lira, cumhuriyet altını da 4.557 liradan alıcı buluyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 707,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de azalışla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,8 düşüşle 681 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.120 lira, cumhuriyet altını da 4.557 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, yatay seyirle 1.806 dolardan alıcı buluyor.

GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle küresel piyasalarda Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, yurt içinde, dolar kurundaki azalışa paralel altın fiyatlarındaki düşüşün ivme kazandığını kaydetti. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştireceğini aktaran analistler, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

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Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinde

Cumhuriyet, Ekonomi, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinde - Son Dakika


YORUMLAR
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