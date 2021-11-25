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Altının gram fiyatı 692 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 692 lira seviyesinden işlem görüyor

25.11.2021 11:47

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 692 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.135 lira, cumhuriyet altını da 4.620 liradan satılıyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 5,9 altında 695 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 692 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.135 lira, cumhuriyet altını da 4.620 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.793 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasının küresel piyasalarda işlem hacmini sınırladığını belirterek, yurt içinde altın fiyatlarının dolar kurundaki gerilemeyle düştüğünü söyledi. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Altının gram fiyatı 692 lira seviyesinden işlem görüyor

Cumhuriyet, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altının gram fiyatı 692 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 692 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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