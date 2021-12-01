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Altının gram fiyatı 780 lira seviyesine çıktı! - Son Dakika

Altının gram fiyatı 780 lira seviyesine çıktı!

01.12.2021 11:42

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 780 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.276 lira, cumhuriyet altını da 5.201 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 üzerinde 765,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla 780 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.276 lira, cumhuriyet altını da 5.201 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.786 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Omicron varyantının ekonomiye etkisine ilişkin endişeler ve tahvil alımlarının beklenenden önce sonlandırılabileceğine işaret eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarının dün akşam saatlerinde piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün ise daha sakin bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün ABD'de Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşmaların takip edileceğini aktaran analistler, veri tarafında ise küresel çapta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını ifade etti. Analistler, altının ons fiyatında 1.830 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumuna geldiğini bildirdi.

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Altının gram fiyatı 780 lira seviyesine çıktı!

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Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altının gram fiyatı 780 lira seviyesine çıktı! - Son Dakika


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