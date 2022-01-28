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Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor! - Son Dakika

Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!

28.01.2022 12:02

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasından sonra 785 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.289 lira, cumhuriyet altını da 5.251 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 787,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 785,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.289 lira, cumhuriyet altını da 5.251 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.794 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının altının ons fiyatını baskıladığını, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin ise söz konusu düşüşü sınırladığını ifade etti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.790 ve 1.760 doların destek 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor! - Son Dakika
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