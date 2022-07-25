Güne yükselişle başlayan gram altın 989 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan gram altın 989 liradan alıcı buluyor

25.07.2022 10:58
Güne yükselişle başlayan gram altın 989 liradan alıcı buluyor

Haftaya yükselişle başlayan gram altın, 989 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.582 lira, cumhuriyet altını da 6.665 liradan alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 985,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 989 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.582 lira, Cumhuriyet altını da 6.665 liradan satılıyor. Cuma günü, yüzde 0,5 artışla günü 1.727,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.726 dolardan işlem görüyor.

75 BAZ PUANLIK ARTIŞ GÜNDEMDE

Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararına odaklandığını söyledi.

Piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğinin tahmin edildiğini aktaran analistler, eylül toplantısında bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

PİYASALARDA SON DURUM

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 22 yıldan bu yana ilk kez 21 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark ise Mart 2020'den bu yana ilk kez 41 baz puana indi. Söz konusu iki varlık arasındaki getiri farkı resesyon indikatörü olarak Fed tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Analistler, bugünün veri gündeminde Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan gram altın 989 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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