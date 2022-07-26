Güne yükselişle başlayan gram altın 992 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan gram altın 992 lira seviyesinden alıcı buluyor

26.07.2022 10:43

Güne yükselişle başlayan gram altın, 992 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.586 lira, cumhuriyet altını da 6.616 liradan alıcı buluyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 984,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 992 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.586 lira, Cumhuriyet altını da 6.616 liradan satılıyor. Dün, yüzde 0,5 azalışla günü 1.719,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde1.727 dolardan işlem görüyor.

RESESYON ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararına odaklandığını söyledi.

Tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki farkın kapanmaya devam ederek 34 baz puana indiğini anımsatan analistler, söz konusu fiyatlamanın ABD ekonomisinin resesyona gireceği beklentisini güçlendirdiğini dile getirdi.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğinin tahmin edildiğini aktararak, eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağının öngörüldüğünü kaydetti. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan gram altın 992 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

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