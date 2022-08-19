Altının gram fiyatı dalgalanıyor! İşte çeyrek ve Cumhuriyet altınının fiyatları

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Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti. Dün açıklamalarda bulunan, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirterek, 75 baz puanlık faiz artışını desteklerken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de ekonominin hala güçlü olduğunu ve enflasyonu aşağı çekmek için acil şekilde faiz artırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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