Altın fiyatları güne sakin başladı! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları... - Son Dakika
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Altın fiyatları güne sakin başladı! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları...

11.08.2022 10:47

Altın yatırımcılarının dikkatle takip ettiği altının gram fiyatı, güne yatay seyirle ardından 1030 seviyesinde satılıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.649 lira, cumhuriyet altını da 6.909 liradan işlem görüyor. Analistler, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarına devam etmesiyle düşüşe geçtiğini belirtti.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1.029 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından önceki kapanışının hemen üzerinde 1.030 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.649 lira, Cumhuriyet altını da 6.909 liradan satılıyor. Dün 1.792,3 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçen altının ons fiyatı, bugün de düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.787,5 dolardan işlem görüyor.

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Analistler, dün beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisiyle yükselen altın fiyatlarının, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarına devam etmesiyle düşüşe geçtiğini bildirdi.

ENFLASYON KABUL EDİLEMEZ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyonun hala "kabul edilemez" derecede yüksek olduğunu vurgulayarak, Fed'in şu anda yüzde 2,25-2,5 aralığında olan politika faizini bu yıl yüzde 3,25-3,5 aralığına ve gelecek yılın sonuna kadar yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesini beklediğini dile getirmişti.

Para piyasalarında Fed'in eylülde 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin veri sonrası bir ara yüzde 71 ihtimalle fiyatlandığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarına devam etmesinin ardından söz konusu ihtimalin yüzde 58'e gerilediğine dikkati çekti. Analistler, bugün ABD'de işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Altın fiyatları güne sakin başladı! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altın fiyatları güne sakin başladı! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları... - Son Dakika
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