Güne yükselişle başlayan altının gramı 1.012 liradan satılıyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan altının gramı 1.012 liradan satılıyor

23.08.2022 10:54

Güne yükselişle başlayan gram altın 1.012 liradan satılıyor. Çeyrek altın 1.620 lira, cumhuriyet altını da 6.776 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.008,00 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.012 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.620 lira, Cumhuriyet altını da 6.776 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı üst üste altı günlük düşüş eğiliminin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.738 dolardan işlem görüyor.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde 75 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun verilerden ekonomilerdeki gidişata ilişkin alınacak mesajların piyasa beklentilerini etkileyebileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 42, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 58'de bulunduğunu kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan altının gramı 1.012 liradan satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan altının gramı 1.012 liradan satılıyor - Son Dakika
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