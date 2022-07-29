Yükseliş sürüyor! Gram altın 1019 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yükseliş sürüyor! Gram altın 1019 lira seviyesinden alıcı buluyor

29.07.2022 10:47

Güne yükselişle başlayan gram altın 1019 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 1629 lira, cumhuriyet altını ise 6761 liradan alıcı buluyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 artışla 1012,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.019 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.629 lira, Cumhuriyet altını da 6.761 liradan satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.765,7 dolardan işlem görüyor.

RESESYON SONRASI ENDİŞELER YÜKSELİYOR

Analistler, özellikle ABD'de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin altına olan talebi desteklediğini söyledi.
ABD ekonomisi, dün açıklanan makroekonomik verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daraldı. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise, ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını ve işletmelerin büyüdüğünü kaydetti.

PİYASALARDA SON DURUM

Para piyasalarında söz konusu gelişmelerin ardından Eylül toplantısı için yüzde 78 ihtimalle 25 baz puan faiz artışı yapılacağı öngörülmeye başladığını anımsatan analistler, aralık ayındaki toplantıda faiz artışı yapılmayacağına yönelik beklentilerin ise güçlenmeye başladığını dile getirdi. Analistler, bugün, Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Yükseliş sürüyor! Gram altın 1019 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:47 Yükseliş sürüyor! Gram altın 1019 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:47 Selin Ciğerci ile kez boşanma kararı olan Gökhan Çıra'nın güzel fenomenle mesajları ortaya çıktı
10:34 AB'de tasarruf çatlağı! Polonya kararı veto edebileceğini açıkladı
10:29 Türk ekonomisi için kritik veri! Dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184,5 arttı
10:16 Efsane kaleci Jens Lehmann'dan şoke eden hareket! Elektrikli testereyle komşusunun garajını tahrip etti
10:10 Tarihin en ünlü doktorunun sırrı ölünce ortaya çıktı! Kıyafetleriyle gömülmek istemiş
10:03 Ukraynalı askerlerin Ruslara esir düştüğü görüntüler yürek yaktı
09:57 Bakkal, çikolata çalan kız çocuklarının Türk bayrağı önünde fotoğrafını çekerek Facebook'ta ifşa etti!
09:49 Genç çift, Game of Thrones setinin kurulduğu yerde cinsel ilişkiye girerken görüntülendi
09:45 Yatırımdan kaynaklanan arz problemi nedeniyle brent petrolün varil fiyatı yükseliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 11:03:56. #1.11#
SON DAKİKA: Yükseliş sürüyor! Gram altın 1019 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement