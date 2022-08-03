Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor

03.08.2022 10:32

Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor. Çeyrek altın 1.631 lira, cumhuriyet altını da 6.835 liradan alıcı buluyor.

Dün ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1.016 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.019 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.631 lira, Cumhuriyet altını da 6.835 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,6 değer kaybetmesinin arından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.767 dolardan işlem görüyor.

ABD-ÇİN GERİLİMİ ALTIN PİYASASINA YARADI

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırdığını belirterek, altın fiyatlarının bu gelişmelerden destek bulduğunu ifade etti. Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Analistler, bugün ayrıca dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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