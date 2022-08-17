Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı

17.08.2022 11:08

Güne yükselişle başlayan gram altın 1.024,7 lira seviyesinden alıcı buluyor. Çeyrek altın 1.681 lira, Cumhuriyet altını da 6.866 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1.023,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.024,7 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.681 lira, Cumhuriyet altını da 6.866 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.773 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi. Para piyasalarındaki beklentilere göre Fed'in eylülde yüzde 55 ihtimalle 50, yüzde 45 ihtimalle ise 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını anımsatan analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı - Son Dakika
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