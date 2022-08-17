Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantı tutanakları öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi. Para piyasalarındaki beklentilere göre Fed'in eylülde yüzde 55 ihtimalle 50, yüzde 45 ihtimalle ise 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını anımsatan analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Finans › Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı - Son Dakika

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