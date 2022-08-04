Altında yükseliş sürüyor! Gram altın 1.024 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Altında yükseliş sürüyor! Gram altın 1.024 liradan alıcı buluyor

04.08.2022 10:29

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın 1024 lira seviyesinden satılıyor. Çeyrek altın 1.659 lira, cumhuriyet altını da 6.627 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1.018 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.024 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.659 lira, Cumhuriyet altını da 6.627 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2 değer kazanmasının arından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.774 dolardan işlem görüyor.

ABD-TAYVAN GERİLİMİ SONRASI ALTIN UÇUŞA GEÇTİ

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından artan jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti. Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden BoE'nin, bu ay faizi 50 baz puan artırmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde, yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

YORUMLAR
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Pelosi: 'ABD ve Güney Kore arasında yıllar önce aciliyet ve güvenlik kaygısıyla başlayan ilişki sıcak bir dostluk haline geldi' Pelosi: 'ABD ve Güney Kore arasında yıllar önce aciliyet ve güvenlik kaygısıyla başlayan ilişki sıcak bir dostluk haline geldi' Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Altında yükseliş sürüyor! Gram altın 1.024 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altında yükseliş sürüyor! Gram altın 1.024 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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