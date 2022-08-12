Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor

12.08.2022 10:35

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1035 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.653 lira, cumhuriyet altını da 6.917 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1.032 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.035,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.653 lira, Cumhuriyet altını da 6.917 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,2 azalışla günü 1.789,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.792,7 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla altın fiyatlarında oynaklığın arttığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini aktaran analistler, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 35 seviyesinde bulunduğunu hatırlattı.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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