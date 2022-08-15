Analistler, geçen hafta ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle altına olan talebin arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin şahin açıklamaları sonrası ise altın fiyatlarının yeni haftaya düşüşle başladığını söyledi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının hafta boyunca yakından takip edileceğini bildiren analistler, para piyasalarında, Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 46 seviyesinde bulunduğunu anımsattı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.650 lira, Cumhuriyet altını da 6.937 liradan satılıyor. Cuma günü yüzde 0,7 artışla günü 1.802,3 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 1.787 dolardan işlem görüyor. Ons altın, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,52 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste dördüncü haftaya çıkardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Finans › Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.031 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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