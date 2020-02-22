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Altının gram fiyatı koronavirüsün etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
7 saat önce
Küresel piyasalarda koronavirüs salgını nedeniyle artan risk algısı altının gram fiyatını 324 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, altının ons fiyatı da 1.637 dolar ile son 7 yılın zirvesine çıktı
Küresel piyasalarda koronavirüs salgını nedeniyle artan risk algısı altının gram fiyatını 324 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, altının ons fiyatı da 1.637 dolar ile son 7 yılın zirvesine çıktı.
Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak kabul edilen altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminde, risk algısını artıran koronavirüs salgını ve jeopolitik riskler ana sebepler olarak kabul ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:39
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