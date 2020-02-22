Altının gram fiyatı koronavirüsün etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Altının gram fiyatı koronavirüsün etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika Dünya

Altının gram fiyatı koronavirüsün etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

7 saat önce

Küresel piyasalarda koronavirüs salgını nedeniyle artan risk algısı altının gram fiyatını 324 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, altının ons fiyatı da 1.637 dolar ile son 7 yılın zirvesine çıktı

Altının gram fiyatı koronavirüsün etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı, System.String[]

Küresel piyasalarda koronavirüs salgını nedeniyle artan risk algısı altının gram fiyatını 324 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, altının ons fiyatı da 1.637 dolar ile son 7 yılın zirvesine çıktı.


Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak kabul edilen altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminde, risk algısını artıran koronavirüs salgını ve jeopolitik riskler ana sebepler olarak kabul ediliyor.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:39 
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