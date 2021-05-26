Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde

YG:

Merkez bankası ne iş yapıyor yüzde 19 faiz veriyor dolar hala 8.5 lira tabi altını bu yükseltiyor hükümete sesleniyorum madem tekrar Murat uysal zamanına dolar yükselecekti niye yüzde 19 faiz verdiniz diye sorarlar adama ama doğru yeni merkez başkanı düşük kura karşı ne işler dönüyor anlamak mümkün değil ama şu bir gerçek ekonomi den zerre anlamıyorsunuz anketler hikaye emin olun bu şekilde kimse size oy vermez