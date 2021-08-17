Altının gram fiyatı yeni güne 487 liradan işlem görerek başladı - Son Dakika

Teknik açıdan 1.790 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.830 doların önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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