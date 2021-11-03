Altının gramı güne 551 lira seviyesinden alıcı buldu - Son Dakika

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 552,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 551,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 905 lira, cumhuriyet altını da 3.685 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.781 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan ve kararları bugün açıklanacak Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde altın fiyatlarında yön arayışın sürdürdüğü söyledi. Fed'in salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını atmasının beklendiğini belirten analistler, bu doğrultuda aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltımın duyurulmasının fiyatlandığını kaydetti. Analistler, bugün veri gündeminin de yoğun olduğunu, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 ve 1.770 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.